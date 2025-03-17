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        Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ergün destekledikleri öğrenciler hakkında bilgi aldı

        Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Keban ilçesinde Sosyal Ekonomik Destek Program kapsamında desteklenen öğrenciler hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:22
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        Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ergün destekledikleri öğrenciler hakkında bilgi aldı
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        Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Keban ilçesinde Sosyal Ekonomik Destek Program kapsamında desteklenen öğrenciler hakkında bilgi aldı.

        Ergün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ile ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.

        Ziyaretlerde okul müdürleriyle görüşen Ergün, Sosyal Ekonomik Destek Programı kapsamında desteklenen öğrenciler hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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