Keban'da öğretmen ve öğrenciler "İyilik Haftası" kapsamında ikramda bulundu

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları çörek ve kurabiyeleri esnaf ve kurumlardaki personellere ikram etti.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "İyilik Haftası" kapsamında çörek ve kurabiye hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ile bazı esnaf ve kurumları ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları ikramlıkları sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.