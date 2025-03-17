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        Elazığ'da 7 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da,7 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:47
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        Elazığ'da 7 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'da,7 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çayda Çıra Mahallesi Gökoğuzlar Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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