18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Okulun konferansı salonunda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.
Programlara, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkan Ebubekir Irmak, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Mili Eğitim Müdürü Reşat Cengiz, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.