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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:11
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Okulun konferansı salonunda devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.

        Programlara, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkan Ebubekir Irmak, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Mili Eğitim Müdürü Reşat Cengiz, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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