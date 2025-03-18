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        Keban'da çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçilere uygulamayı bağ budama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:09
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        Keban'da çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçilere uygulamayı bağ budama eğitimi verildi.

        Keban Kaymakamlığı, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle çiftçilere yönelik bağ budama eğitimi verildi.

        Keban Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda başlayan eğitimlerde Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Gürhan Mutlu, hastalıklarla mücadele konusunda çiftçileri bilgilendirdi.

        Daha sonra Keban MYO uygulama bağında, Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Yüce tarafından çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

        Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, yaptığı açıklamada, uzmanından bağ budamanın öğrenilmesinin önemli olduğunu belirterek, çiftçilere yönelik eğitimlere devam edeceklerini aktardı.

        Programa katılan Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz alana ağaç dikildi.

        Eğitimlere, öğrenciler de katıldı.

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        Galeri
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