Keban'da çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi

Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, yaptığı açıklamada, uzmanından bağ budamanın öğrenilmesinin önemli olduğunu belirterek, çiftçilere yönelik eğitimlere devam edeceklerini aktardı.

Daha sonra Keban MYO uygulama bağında, Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Yüce tarafından çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

Keban Kaymakamlığı, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle çiftçilere yönelik bağ budama eğitimi verildi.

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