Keban'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
Keban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Keban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Musa Coşkun Ortaokulu'nda görevli öğretmen Ayşegül Barut'un günün anlamı ve önemi binaen konuşma yaptığı programda, öğrenciler tarafından tiyatro, oratoryo gösterimi yapıldı, şiir okundu ve türkü seslendirildi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Doğan ve Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, farklı dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Programa, öğrenci ve öğretmenler de katıldı.
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