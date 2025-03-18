Keban'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Programa, öğrenci ve öğretmenler de katıldı.

Musa Coşkun Ortaokulu'nda görevli öğretmen Ayşegül Barut'un günün anlamı ve önemi binaen konuşma yaptığı programda, öğrenciler tarafından tiyatro, oratoryo gösterimi yapıldı, şiir okundu ve türkü seslendirildi.

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