Niyazi Yıldırım Gençosmaoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden törende, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Şeref Çakar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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