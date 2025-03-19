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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya geldi:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Türkiye eğer çağ yakalayacaksa, muasır medeniyet ve daha ilerisine geçecekse, büyüyecekse, refah toplumu haline gelecekse, dünyaya ve coğrafyaya yön veren, dünya düzenini kuran devletlerden ve ülkelerden biri olacaksa, bunu sadece ve sadece özel sektör eliyle yapacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 01:12 Güncelleme: 19.03.2025 - 01:35
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya geldi:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Türkiye eğer çağ yakalayacaksa, muasır medeniyet ve daha ilerisine geçecekse, büyüyecekse, refah toplumu haline gelecekse, dünyaya ve coğrafyaya yön veren, dünya düzenini kuran devletlerden ve ülkelerden biri olacaksa, bunu sadece ve sadece özel sektör eliyle yapacak." dedi.

        Elazığ'daki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Zeybekci, iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 2. yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olmasını istediklerini belirtti.

        Zeybekci, "Türkiye eğer çağ yakalayacaksa, muasır medeniyet ve daha ilerisine geçecekse, büyüyecekse, refah toplumu haline gelecekse, dünyaya ve coğrafyaya yön veren, dünya düzenini kuran devletlerden ve ülkelerden biri olacaksa, bunu sadece ve sadece özel sektör eliyle yapacak. Özel sektör eliyle kalkınacağız, büyüyeceğiz, ekonomik değerler yaratacağız ve istihdamımızı artıracağız." diye konuştu.

        Dünyada yaşanan salgın, finansal krizler ve çalkantıların enflasyonla mücadelede bir durgunluk dönemi yaşanmasına neden olduğuna işaret eden Zeybekci, Türkiye'nin de bu süreçlerden doğrudan etkilendiğini ifade etti.

        - "Üretim seferberliği başlatmak zorundayız"

        Zeybekci, bu finansal çalkantılar döneminde Türkiye olarak farklı girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Enflasyonun çok yüksek olduğu bir ortamda düşük faizle piyasaların finanse edilmesi, ardından kur korumalı mevduat sistemini uyguladık. Talebi daraltmak, talebi kısıtlamak enflasyonda atılması gereken ilk adımdı ve doğru bir adımdı, bunu yaptık. Enflasyonla ilgili yaşadığımız o süreci 2024'ün haziran, temmuz aylarına kadar durdurmak, ondan sonra da enflasyonu aşağıya doğru çekmekle ilgili süreci devam ettiriyoruz. Enflasyonda inşallah bu yılın sonunda yüzde 20'li rakamları telaffuz edeceğiz."

        Dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için çalışma yürütüldüğünü belirten Zeybekci, bu ihtiyacı karşılamak için ülkede konut seferberliği başlatıldığını söyledi.

        Zeybekci, şunları kaydetti:

        "Elazığ 6. Bölge teşvikleriyle bir hareketlenme yaşadıysa belirlenmiş olan sahalarda ve alanlarda, belirlenmiş olan miktarlardaki yatırımlara finans anlamında gerekirse sıfır faize kadar gidebilecek üretim destekleri ve teşvikleriyle bir üretim seferberliği başlatmak zorundayız. Üretmeden asla bir büyümeyi ve enflasyonla mücadeleyi yakalayamayız."

        Toplantıya, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve iş insanları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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