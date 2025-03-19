Keban'da AK Parti İlçe Teşkilatından iftar programı

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, teşkilat ile iftarda bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Tunç tarafından Fırat Alabalık Tesislerinde düzenlenen iftar programına, İl Genel Meclis Üyesi Nadir Can, Kadın Kolları Başkanı Pınar Bayır, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya ve partililer katıldı.

İftar sofrasının kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneği olduğunu belirten Tunç, "İftar programında, partimizin çeşitli kademelerinde görev almış emektarlarımız, kanaat önderlerimiz, kadın ve gençlik kollarımızın üyeleri ile araya geldik. Gönül sofrasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren tüm partililere teşekkür ederim." dedi.