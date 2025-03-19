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        Elazığlı gurbetçi memleketindeki evini satarak gelirini Gazze'ye bağışladı

        Elazığlı gurbetçi Osman Düzgün, memleketi Kovancılar ilçesindeki evinin satışından elde ettiği geliri Gazze'ye destek için Yetimler Vakfı Temsilciliğine bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:25
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        Elazığlı gurbetçi memleketindeki evini satarak gelirini Gazze'ye bağışladı
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        Elazığlı gurbetçi Osman Düzgün, memleketi Kovancılar ilçesindeki evinin satışından elde ettiği geliri Gazze'ye destek için Yetimler Vakfı Temsilciliğine bağışladı.

        Yetimler Vakfı Kovancılar Temsilcisi Muhammet Kılınç, yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan gurbetçi Düzgün'ün Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla mübarek ramazan ayında büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini belirtti.

        Düzgün'ün, Gazze halkına destek için Elazığ'daki tek evinin satışından elde ettiği geliri bir yakını aracılığıyla vakfa ulaştırdığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

        "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan insani dram hayırsever kardeşlerimizi harekete geçirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Osman Düzgün kardeşimiz Gazze’ye destek amacıyla Kovancılar ilçesindeki tek dairesini satarak vakfımıza teslim etmiştir. Bu anlamlı bağışı bize ulaştıran kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu tür bağışlar Gazze'deki kardeşlerimize umut olsun ve zulmün son buluşuna vesile olsun diyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun."

        Kılınç, kendilerine teslim edilen paranın vakıfları aracılığıyla Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinde kullanılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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