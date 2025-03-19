Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir haftada uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan aramalarda, 1 kilo 92 gram sentetik uyuşturucu, 63,92 gram metamfetamin, 471 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 710 lira ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.