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        Keban'da İftara 5 Kala Programı ile yolculara kumanya dağıtıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İftara 5 Kala Programı ile yolculara kumanya dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:28
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        Keban'da İftara 5 Kala Programı ile yolculara kumanya dağıtıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İftara 5 Kala Programı ile yolculara kumanya dağıtıldı.

        AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, AK Parti İlçe Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yunus Emre Kaya ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulundu.

        İftar vaktine dakikalar kala Fırat Nehri Köprüsü ve ilçe merkezinde yolda olan vatandaşlara kumanya dağıtıldı.

        Adsız, iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını belirterek, "Gençler olarak ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte hissetmek ve bu ruhu yaymak için programı gerçekleştiriyoruz.Türkiye'nin en aktif siyasi gençlik yapılanması olarak ramazan ayını dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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