Keban'da çakallar 5 koyunu telef etti

Köy muhtarı Hadi Fırat, çakalların saldırısı sonucu hayvancılık yapan Koçak'a ait 5 koyunun telef olduğunu belirterek, "3 koyun yaralı kurtuldu, kaybolan diğer 27 koyun sağlam bulundu." dedi.

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