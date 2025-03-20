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        Keban'da çakallar 5 koyunu telef etti

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçetepe köyünde çakallar 5 koyunu telef etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:36
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        Keban'da çakallar 5 koyunu telef etti
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        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçetepe köyünde çakallar 5 koyunu telef etti.

        Köyde Hacı Koçak'a ait koyun sürüsüne çakalların saldırması sonucu 5 koyun telef oldu, 3 koyun yaralandı.

        Köy muhtarı Hadi Fırat, çakalların saldırısı sonucu hayvancılık yapan Koçak'a ait 5 koyunun telef olduğunu belirterek, "3 koyun yaralı kurtuldu, kaybolan diğer 27 koyun sağlam bulundu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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