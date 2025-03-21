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        Elazığ'da eğitime kar engeli

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 05:10 Güncelleme: 21.03.2025 - 05:10
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        Elazığ'da eğitime kar engeli
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        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "21 Mart Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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