Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Çakar iftarda bir evi ziyaret etti

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara iftarda bir eve ziyarette bulundu.

Türkmenoğlu, Çakar ve Kara, ilçede oturan İbrahim Koç ile Nuri Çetin'i iftarda evlerinde ziyaret etti.

İftar sofrasında bir araya geldikleri Koç ve Çetin ile sohbet eden Türkmenoğlu ve beraberindekiler, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.