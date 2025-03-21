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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Çakar iftarda bir evi ziyaret etti

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara iftarda bir eve ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:23
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Çakar iftarda bir evi ziyaret etti
        ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara iftarda bir eve ziyarette bulundu.

        Türkmenoğlu, Çakar ve Kara, ilçede oturan İbrahim Koç ile Nuri Çetin'i iftarda evlerinde ziyaret etti.

        İftar sofrasında bir araya geldikleri Koç ve Çetin ile sohbet eden Türkmenoğlu ve beraberindekiler, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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