Keban'da ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.
Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisinde düzenlenen iftar programına yaklaşık 200 lise ve ortaokul öğrencisi katıldı.
Gençlerin manevi ve kültürel değerlerle buluşması, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda iftarın ardından tasavvuf müzikleri dinlendi.
Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırler, Ağın İlçe Müftüsü Murat Karakaya, Ağın Halk Eğitim Müdürü Hacı Oruç, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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