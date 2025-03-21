Keban'da ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi

Gençlerin manevi ve kültürel değerlerle buluşması, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda iftarın ardından tasavvuf müzikleri dinlendi.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisinde düzenlenen iftar programına yaklaşık 200 lise ve ortaokul öğrencisi katıldı.

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