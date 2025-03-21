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        Keban'da kar yağışı etkili oldu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:25
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        Keban'da kar yağışı etkili oldu
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Keban ilçesinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kara ve soğuk havaya bıraktı.

        İlçede kar nedeniyle Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban Barajı Hidroelektrik Santrali ve baraj gölünün çevresi ile tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi beyaza büründü.

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