Keban'da kar yağışı etkili oldu

İlçede kar nedeniyle Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban Barajı Hidroelektrik Santrali ve baraj gölünün çevresi ile tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi beyaza büründü.

Keban ilçesinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kara ve soğuk havaya bıraktı.

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