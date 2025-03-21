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        Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, etkili olan yağışla kar altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:47 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:52
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        Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, etkili olan yağışla kar altında kaldı.

        Dün etkisini gösteren ve gece devam eden kar yağışı, kayısı üretiminin yoğun yapıldığı Baskil'i beyaza bürüdü.

        Elazığ'da 1 milyon 300 bin civarındaki kayısı ağacı varlığının yüzde 95'ini teşkil eden ilçede, çiçeklenme döneminde yağan kar çiftçiyi tedirgin etti.

        Çiftçiler, olası zirai don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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