Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı

Elazığ'da 1 milyon 300 bin civarındaki kayısı ağacı varlığının yüzde 95'ini teşkil eden ilçede, çiçeklenme döneminde yağan kar çiftçiyi tedirgin etti.

Dün etkisini gösteren ve gece devam eden kar yağışı, kayısı üretiminin yoğun yapıldığı Baskil'i beyaza bürüdü.

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