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        Elazığ'da kardan kapanan 291 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 293 köy yolundan 291'i ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:32
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        Elazığ'da kardan kapanan 291 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 293 köy yolundan 291'i ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 293 köy yolunun açılması için 81 araç ve 99 personel ile çalışma yürütüldü.

        Karla mücadele çalışmaları sonucu 291 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışması sürüyor.

        Ayrıca Hazarbaba Kayak Merkezi yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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