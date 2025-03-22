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        Üniversite öğrencilerinden Teravih namazına giden çocuklara hediyeler

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, teravih namazı için camiye giden çocukları hazırladıkları hediyelerle sevindiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:04
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        Üniversite öğrencilerinden Teravih namazına giden çocuklara hediyeler
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, teravih namazı için camiye giden çocukları hazırladıkları hediyelerle sevindiriyor.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden Elazığ'a gelerek üniversite okuyan ve Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 40 öğrenci, teravih namazına giden çocuklara sürpriz yapmak için "Bir Tutam İyilik" projesini hayata geçirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ve kendi harçlıklarıyla küçük hediyeler ve oyuncaklar alan gençler, bunları yurtta yazdıkları küçük notlarla birlikte hediye paketleri haline getiriyor.

        Gençler, iftardan sonra kendilerine tahsis edilen araçlarla belirledikleri camilere giderek çocuklara hediyelerini veriyor. Bazı hediyeler ise çocukların ayakkabılarının içine konuyor.

        - "Küçük bir hediye ile çocukları mutlu ediyoruz"

        Harput Yurdu Eğitim Sorumlusu Fadime Açıkkapı, AA muhabirine, "bir camide namaz kılarken eğer arka saflarda gülüşen, koşan, eğlenen çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına korkun" sözünü düstur edinerek bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

        Yurttaki öğrencilerle tatlı bir heyecanla çalıştıklarını anlatan Açıkkapı, "Çocuklara namazı ve camiyi sevdirmek amacıyla çalışıyoruz. Gündüz boş vakitlerimizde hediyelerimizi hazırlıyoruz. İftardan sonra da camilerdeki çocukların ayakkabılarının içine hediye koyuyoruz." dedi.

        Destek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Açıkkapı, proje kapsamında her gün farklı camiye gittiklerini, ramazan ayı boyunca bu çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

        Fırat Üniversitesi Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Medine Karaduman da kaldıkları yurtta arkadaşlarıyla sürekli sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını söyledi.

        Bu projede camiye giden çocukların kalplerine dokunmaya çalıştıklarını anlatan Karaduman, şöyle konuştu:

        "Teravih namazına giden küçük çocuklara oyuncak, şeker ve çikolata aldık. Çocuklara namazı ve camiyi sevdirmek amacıyla çalışıyoruz. Gündüz boş vakitlerimizde hediyelerimizi hazırlıyoruz. İftardan sonra da camilerdeki çocukların ayakkabılarının içine hediye koyuyoruz. Hediyelerimizin üzerine küçük notlar da yazıyoruz."

        Öğrencilerden İlknur Ulukaya da yapılan projede gönüllü olarak yer aldığını belirtti.

        Ulukaya, "Küçükken biz de camiye gidince bize böyle hediyeler verdiklerinde çok mutlu oluyorduk. Projeye katıldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Camide hediye alan çocuklardan Ece Yıldırım da iftardan sonra babası ile sürekli camiye gittiğini söyledi.

        Diğer arkadaşlarını da camide gördüğünü anlatan Yıldırım, "Camiden çıktıktan sonra ayakkabımın içine hediye koymuşlardı, çok mutlu oldum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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