Üniversite öğrencilerinden Teravih namazına giden çocuklara hediyeler

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, teravih namazı için camiye giden çocukları hazırladıkları hediyelerle sevindiriyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Elazığ'a gelerek üniversite okuyan ve Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 40 öğrenci, teravih namazına giden çocuklara sürpriz yapmak için "Bir Tutam İyilik" projesini hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ve kendi harçlıklarıyla küçük hediyeler ve oyuncaklar alan gençler, bunları yurtta yazdıkları küçük notlarla birlikte hediye paketleri haline getiriyor.

Gençler, iftardan sonra kendilerine tahsis edilen araçlarla belirledikleri camilere giderek çocuklara hediyelerini veriyor. Bazı hediyeler ise çocukların ayakkabılarının içine konuyor.

- "Küçük bir hediye ile çocukları mutlu ediyoruz"

Harput Yurdu Eğitim Sorumlusu Fadime Açıkkapı, AA muhabirine, "bir camide namaz kılarken eğer arka saflarda gülüşen, koşan, eğlenen çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına korkun" sözünü düstur edinerek bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Yurttaki öğrencilerle tatlı bir heyecanla çalıştıklarını anlatan Açıkkapı, "Çocuklara namazı ve camiyi sevdirmek amacıyla çalışıyoruz. Gündüz boş vakitlerimizde hediyelerimizi hazırlıyoruz. İftardan sonra da camilerdeki çocukların ayakkabılarının içine hediye koyuyoruz." dedi.

Destek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Açıkkapı, proje kapsamında her gün farklı camiye gittiklerini, ramazan ayı boyunca bu çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Fırat Üniversitesi Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Medine Karaduman da kaldıkları yurtta arkadaşlarıyla sürekli sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını söyledi.

Bu projede camiye giden çocukların kalplerine dokunmaya çalıştıklarını anlatan Karaduman, şöyle konuştu:

"Teravih namazına giden küçük çocuklara oyuncak, şeker ve çikolata aldık. Çocuklara namazı ve camiyi sevdirmek amacıyla çalışıyoruz. Gündüz boş vakitlerimizde hediyelerimizi hazırlıyoruz. İftardan sonra da camilerdeki çocukların ayakkabılarının içine hediye koyuyoruz. Hediyelerimizin üzerine küçük notlar da yazıyoruz."