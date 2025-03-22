Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, iftarda şehit ailesini ziyaret etti
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile şehit Mehmet Ağğedik'in ailesini iftarda ziyaret etti.
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile şehit Mehmet Ağğedik'in ailesini iftarda ziyaret etti.
Kaymakam Türkmenoğlu ve beraberindekiler, 19 Ekim 2011'de şehit düşen Piyade Çavuş Mehmet Ağğedik'in ailesi ile iftarda bir araya geldi.
Ziyarette Türkmenoğlu, şehidin ailesiyle sohbet etti.
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