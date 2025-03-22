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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, iftarda şehit ailesini ziyaret etti

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile şehit Mehmet Ağğedik'in ailesini iftarda ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:27 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:44
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, iftarda şehit ailesini ziyaret etti
        ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile şehit Mehmet Ağğedik'in ailesini iftarda ziyaret etti.

        Kaymakam Türkmenoğlu ve beraberindekiler, 19 Ekim 2011'de şehit düşen Piyade Çavuş Mehmet Ağğedik'in ailesi ile iftarda bir araya geldi.

        Ziyarette Türkmenoğlu, şehidin ailesiyle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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