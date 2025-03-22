Elazığ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik, gasp, kasten yaralama ve hakaret suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, verdikleri paraya karşılık senet aldıkları, borcunu ödemeyen kişilerin mal varlıklarına tedbir koydurdukları ve vatandaşları gasp ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.