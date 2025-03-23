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        Keban Kaymakamı Atalık muhtarlarla iftarda buluştu

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:43
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        Keban Kaymakamı Atalık muhtarlarla iftarda buluştu
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

        Bir tesiste düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Atalık, il genel meclis üyelerine ve tüm muhtarlara gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarı diledi.

        İftar programına, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Özel İdare Müdürü Cuma Polat, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır katıldı.

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