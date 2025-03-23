Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ Vali Yardımcısı Gündüz ve Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu şehit ailesiyle iftarda buluştu

        Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz ve Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Elazığlı polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ailesi ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ Vali Yardımcısı Gündüz ve Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu şehit ailesiyle iftarda buluştu
        ABONE OL

        Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz ve Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Elazığlı polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ailesi ile iftarda bir araya geldi.

        Vali Yardımcısı Gündüz ve Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, il merkezindeki bir tesiste şehit Uzun'un annesi Zeliha ile babası Bünyamin Uzun ile iftar yaptı.

        İftar programına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu

        Benzer Haberler

        Keban'da Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında aile ziyareti
        Keban'da Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında aile ziyareti
        Keban Kaymakamı Atalık muhtarlarla iftarda buluştu
        Keban Kaymakamı Atalık muhtarlarla iftarda buluştu
        Elazığ'da büfede bıçaklı kavga kamerada
        Elazığ'da büfede bıçaklı kavga kamerada
        Elazığ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Tefeci operasyonunda 2 tutuklama
        Tefeci operasyonunda 2 tutuklama
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, iftarda şehit ailesini ziyaret etti
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, iftarda şehit ailesini ziyaret etti