Elazığ Vali Yardımcısı Gündüz ve Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu şehit ailesiyle iftarda buluştu

Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz ve Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Elazığlı polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ailesi ile iftarda bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Gündüz ve Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, il merkezindeki bir tesiste şehit Uzun'un annesi Zeliha ile babası Bünyamin Uzun ile iftar yaptı.

İftar programına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da katıldı.