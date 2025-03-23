Keban'da Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında aile ziyareti

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Keban ilçesinde "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla aile ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet personeli Ahmet Can ilçeye bağlı Aşağı Çakmak köyünde 4 kuşak aynı evde yaşayan Polatcan ailesini ziyaret etti.

Aile fertleriyle sohbet eden Can, daha sonra birlikte iftar yaptı.

Ailenin önemine vurgu yapan Can, kabulleri ve misafirperverlikleri için aileye teşekkür etti.