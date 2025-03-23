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        Keban'da Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında aile ziyareti

        Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Keban ilçesinde "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla aile ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:26
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        Keban'da Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında aile ziyareti
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        Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Keban ilçesinde "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla aile ziyaretinde bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet personeli Ahmet Can ilçeye bağlı Aşağı Çakmak köyünde 4 kuşak aynı evde yaşayan Polatcan ailesini ziyaret etti.

        Aile fertleriyle sohbet eden Can, daha sonra birlikte iftar yaptı.

        Ailenin önemine vurgu yapan Can, kabulleri ve misafirperverlikleri için aileye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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