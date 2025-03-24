Keban'da öğrenciler "Yaşlılar Haftası"nda aile büyüklerine mektup yazdılar

Okul müdürü Yaşar Bakır, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla okulda etkinlikler yapıldığını belirterek, emeği geçen rehber öğretmen Hilal Uz ve öğrencilere teşekkür etti.

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