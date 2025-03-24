Keban'da öğrenciler "Yaşlılar Haftası"nda aile büyüklerine mektup yazdılar
Elazığ'ın Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulunda "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler aile büyüklerine mektup yazdı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulunda "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler aile büyüklerine mektup yazdı.
Okulda rehber öğretmen Hilal Uz öncülüğünde okulun 5. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Bu kapsamda öğrenciler okulda "Yaşlılar Haftası Panosu" hazırladı.
Öğrenciler anneannelerine, babaannelerine ve dedelerine mektup yazıp, postaladılar.
Okul müdürü Yaşar Bakır, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla okulda etkinlikler yapıldığını belirterek, emeği geçen rehber öğretmen Hilal Uz ve öğrencilere teşekkür etti.
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