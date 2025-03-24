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        Elazığ'da Orman Haftası dolayısıyla 7 bin fidan dağıtıldı

        Elazığ'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 7 bin fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:31
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        Elazığ'da Orman Haftası dolayısıyla 7 bin fidan dağıtıldı
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        Elazığ'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 7 bin fidan dağıtıldı.

        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, ceviz, badem, sedir, servi gibi orman ağaçları ile kekik, lavanta, adaçayı, melisa gibi aromatik bitkilere ait 7 bin fidan dağıtıldı.

        Hafta boyunca devam edecek olan etkinlikler kapsamında 23 bin fidanın dağıtımı gerçekleştirilecek.

        Etkinliğe katılan Vali Numan Hatipoğlu, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutladıkları bu günlerde daha yeşil bir çevre için her vesileyle fidan dikim etkinliği yaptıklarını belirtti.

        Vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde son 20 yıl içerisinde çok büyük bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi, bölgemizde de öyle. Hem Keban hem de Hazar Gölü havzasında geniş alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Dağıtmış olduğumuz fidanlarla memleketimizin daha yeşil hale gelmesi için vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz. Bu anlamda Elazığlı hemşehrilerimizin yoğun ilgisi görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti."

        Programa, Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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