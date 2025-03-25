Elazığ'da iş insanları ve basın mensupları iftarda buluştu

Elazığ'da iş insanları ve basın mensupları iftarda bir araya geldi.

Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen iftar programına, Vali Numan Hatipoğlu, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan ELMİYAD Başkanı Fırat Öztürk, basın camiası olarak ramazan ayının bereketini ve rahmetini buluştukları sofrada iş insanları ile paylaşmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kentin sorunlarının çözümü için tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapan Öztürk, katılımlarından dolayı başta Vali Hatipoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Programa, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk de katıldı.