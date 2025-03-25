Keban Kaymakamı Atalık ilçe protokolü ile iftarda buluştu
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçe protokolüyle iftar programında bir araya geldi.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçe protokolüyle iftar programında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.
Kaymakam Atalık, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.
Programda, İlçe Müftüsü Meşe dua etti.
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