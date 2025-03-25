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        Keban Kaymakamı Atalık ilçe protokolü ile iftarda buluştu

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçe protokolüyle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:26
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        Keban Kaymakamı Atalık ilçe protokolü ile iftarda buluştu
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçe protokolüyle iftar programında bir araya geldi.

        İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

        Kaymakam Atalık, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

        Programda, İlçe Müftüsü Meşe dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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