Keban'da ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı
Keban ilçesinde ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı.
Keban ilçesinde ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı.
Fevzi Çakmak İlkokulu'nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Selma Yiğit, öncülüğünde ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Okulda iyilik konulu animasyon izletilen öğrenciler, kavanoz şekli verdikleri kağıtlara iyilik mesajları yazarak, bunları okulun çeşitli yerlerine astı.
Etkinlik kapsamında çiçek sulayan öğrenciler, sahipsiz kedileri de besledi.
Okul Müdürü Burak Nemutlu, etkinlikler için emek veren öğretmen Yiğit'e ve öğrencilere teşekkür etti.
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