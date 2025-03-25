Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı

        Keban ilçesinde ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı
        ABONE OL

        Keban ilçesinde ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı.

        Fevzi Çakmak İlkokulu'nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Selma Yiğit, öncülüğünde ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Okulda iyilik konulu animasyon izletilen öğrenciler, kavanoz şekli verdikleri kağıtlara iyilik mesajları yazarak, bunları okulun çeşitli yerlerine astı.

        Etkinlik kapsamında çiçek sulayan öğrenciler, sahipsiz kedileri de besledi.

        Okul Müdürü Burak Nemutlu, etkinlikler için emek veren öğretmen Yiğit'e ve öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Türkiye dart şampiyonu Bedirhan Nas, milli forma hedefine odaklandı
        Türkiye dart şampiyonu Bedirhan Nas, milli forma hedefine odaklandı
        Keban Kaymakamı Atalık ilçe protokolü ile iftarda buluştu
        Keban Kaymakamı Atalık ilçe protokolü ile iftarda buluştu
        Elazığ'da iş insanları ve basın mensupları iftarda buluştu
        Elazığ'da iş insanları ve basın mensupları iftarda buluştu
        Elazığ'da Orman Haftası dolayısıyla 7 bin fidan dağıtıldı
        Elazığ'da Orman Haftası dolayısıyla 7 bin fidan dağıtıldı
        Motosiklette 3'ü çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Motosiklette 3'ü çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Keban'da öğrenciler "Yaşlılar Haftası"nda aile büyüklerine mektup yazdılar
        Keban'da öğrenciler "Yaşlılar Haftası"nda aile büyüklerine mektup yazdılar