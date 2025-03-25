Türkiye dart şampiyonu Bedirhan Nas, milli forma hedefine odaklandı

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan ve öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Bedirhan Nas, milli forma giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ Fırat Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Bedirhan, bir yıl önce yeteneğini fark eden beden eğitimi öğretmeni Ali Bıyıklı'nın yönlendirmesiyle dart sporuna başladı.

Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dart salonunda sürdüren ve katıldığı 11 bölgesel turnuvada birincilik elde eden Bedirhan Nas, 30 Ocak-2 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda "yıldız erkekler" kategorisinde 3. oldu.

Çalışmalarına hız katan Bedirhan, 20-23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda ise "yıldız erkekler" kategorisinde altın madalya kazandı.

Tutkuyla bağlandığı dart branşında hedefini büyüten Bedirhan, 14-18 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nın son ayağında da şampiyon olup milli formayı giymek istiyor.

Bedirhan Nas, antrenörü İsmail Demir eşliğinde haftanın 7 günü antrenman yapıyor.

- "Milli formayı giydikten sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum"

Bedirhan Nas, AA muhabirine, dart oynamanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, bedeninin de bu sayede rahatladığını söyledi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'ndaki dart salonunda yarışlara katılarak kendini geliştirdiğini, antrenmanlara aksatmadan düzenli katıldığını ifade eden Bedirhan, katıldığı yarışmalarda derece elde etmenin motivasyonunu artırdığını aktardı.

Nas, "Bir yıl içinde katıldığım bütün yarışmalarda derece elde ettim. Türkiye şampiyonalarına katıldım. Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü elde ettim. Günde 3-4 saat haftanın 7 günü çalışıyorum. Son katıldığım turnuvada Türkiye şampiyonu oldum. Şu anda Türkiye sıralamasında üçüncü sıradayım. Hedefim son turda da Türkiye şampiyonu olup milli takıma girmek. Milli formayı giydikten sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum. Avrupa'dan da madalya ile dönmek istiyorum." diye konuşu.