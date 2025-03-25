Ağın'da büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor

Ekipler, ayrıca hayvanları küpeleme çalışması yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki büyükbaş hayvanları şap ve brusella hastalıklarına karşı aşılıyor.

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