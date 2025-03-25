Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor

        Ağın ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın'da büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor
        ABONE OL

        Ağın ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanmaya başlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki büyükbaş hayvanları şap ve brusella hastalıklarına karşı aşılıyor.

        Ekipler, ayrıca hayvanları küpeleme çalışması yapıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Beyoğlu'nda dumanlar yükselmişti... Yangında sır perdesi aralandı!
        Beyoğlu'nda dumanlar yükselmişti... Yangında sır perdesi aralandı!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Türkiye dart şampiyonu Bedirhan Nas, milli forma hedefine odaklandı
        Türkiye dart şampiyonu Bedirhan Nas, milli forma hedefine odaklandı
        Keban'da ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı
        Keban'da ilkokul öğrencileri "İyilik Yap İyilik Bul" etkinliğine katıldı
        Keban Kaymakamı Atalık ilçe protokolü ile iftarda buluştu
        Keban Kaymakamı Atalık ilçe protokolü ile iftarda buluştu
        Elazığ'da iş insanları ve basın mensupları iftarda buluştu
        Elazığ'da iş insanları ve basın mensupları iftarda buluştu
        Elazığ'da Orman Haftası dolayısıyla 7 bin fidan dağıtıldı
        Elazığ'da Orman Haftası dolayısıyla 7 bin fidan dağıtıldı
        Motosiklette 3'ü çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Motosiklette 3'ü çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada