Elazığ'da Yeşilay, üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendirdi

Elazığ'da Yeşilay ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay Elazığ Şubesi'nde görevli uzman ekip ve gönüllüler, kentte her yaş grubundaki bireylere destek sunmak ve onların bilinçlenmesi adına çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ekipler, faaliyetleri kapsamında "madde bağımlılığı" hakkında eğitim verdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sosyal hizmet uzmanı Gizem May, öğrencilere madde kullanımında görülebilecek fiziki belirtiler olmak üzere birçok konu hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Bu çalışmalarla özellikle öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor.​​​​​​​