Keban'da su ürünleri üreticileri iftarda buluştu

Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanlığı, Keban ilçesinde üyelerine yönelik iftar programı düzenledi.

Bir tesiste düzenlenen programda Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliğine bağlı üreticiler iftarda bir araya geldi.

Birlik Başkanı Gökhan Elgin, programa katılanlara teşekkür ederek, "Allah dualarımızı ve tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin." dedi.

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Erkan Aktaş ve Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da katıldı.