Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ağın ve Keban'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Ağın ve Keban ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ağın ve Keban'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL

        AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Ağın ve Keban ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Beraberindeki partililerle Ağın'ı ziyaret eden Yıldırım, Belediye Başkanı Şeref Çakar, AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve teşkilat üyeleri bir araya geldi.

        AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından Yıldırım, Keban ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Yıldırım, burada AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç ve teşkilat üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Yıldırım, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı ilçe başkanlarına ve partililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor
        Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor
        Elazığ'da Gazze halkına yardım için iftar programı düzenlendi
        Elazığ'da Gazze halkına yardım için iftar programı düzenlendi
        Keban'da su ürünleri üreticileri iftarda buluştu
        Keban'da su ürünleri üreticileri iftarda buluştu
        Elazığ'da Yeşilay, üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendird...
        Elazığ'da Yeşilay, üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendird...
        Elazığ'da "Afetlere dirençli toplum eğitimleri" verildi
        Elazığ'da "Afetlere dirençli toplum eğitimleri" verildi
        Keban'da çiftçilere 700 ağaç fidanı dağıtıldı
        Keban'da çiftçilere 700 ağaç fidanı dağıtıldı