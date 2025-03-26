AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ağın ve Keban'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Ağın ve Keban ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Ağın ve Keban ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Beraberindeki partililerle Ağın'ı ziyaret eden Yıldırım, Belediye Başkanı Şeref Çakar, AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve teşkilat üyeleri bir araya geldi.
AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından Yıldırım, Keban ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Yıldırım, burada AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç ve teşkilat üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Yıldırım, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı ilçe başkanlarına ve partililere teşekkür etti.
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