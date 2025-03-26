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        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:03 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:09
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        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

        Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde minibüs durağında bekleyen H.Y'ye henüz bilinmeyen nedenle bir araçtan tabanca ile ateş edildi.

        Saldırıda H.Y. ve seken merminin isabet ettiği ve kadın olduğu öğrenilen Y.U. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polisin, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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