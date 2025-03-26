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        Keban'da Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:16
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        Keban'da Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi külliyesine emanet edilen Sakal-ı Şerif, 231 yıldır, yılda bir kez muhafaza edildiği sandukadan çıkarılarak ziyarete açılıyor.

        Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için kent merkezi, Ağın ilçesi ile Malatya'nın Arapgir ve Arguvan ilçelerinden vatandaşlar ilçeye geldi.

        Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

        Teravih namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyareti tamamlayan vatandaşlara cami çıkışında şerbet ve lokum ikram edildi

        Kadir Gecesi'nde erkekler için ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, yarın ikindi namazına kadar kadınların ziyareti için açık bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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