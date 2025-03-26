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        GÜNCELLEME - Elazığ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:03 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:03
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde minibüs durağında bekleyen H.Y'ye henüz bilinmeyen nedenle bir araçtan tabancayla ateş edildi.

        Saldırıda H.Y. ve seken merminin isabet ettiği ve kadın olduğu öğrenilen Y.U. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        H.Y. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polisin, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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