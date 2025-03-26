GÜNCELLEME - Elazığ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde minibüs durağında bekleyen H.Y'ye henüz bilinmeyen nedenle bir araçtan tabancayla ateş edildi.
Saldırıda H.Y. ve seken merminin isabet ettiği ve kadın olduğu öğrenilen Y.U. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
H.Y. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
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