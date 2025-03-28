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        Keban'da minik öğrenciler kütüphaneyi gezdi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik kütüphane gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:14
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        Keban'da minik öğrenciler kütüphaneyi gezdi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik kütüphane gezisi düzenlendi.

        Fevzi Çakmak İlkokulu'nda eğitim gören ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi ve Kütüphane Haftası kapsamına İlçe Halk Kütüphanesine ziyarette bulundu.

        Burada çeşitli etkinlikler yapan ve kitapları inceleyen öğrencilere, kütüphane hakkında bilgi verildi.

        Okul müdürü Burak Nemutlu, eğitimin sadece ders kitapları ve sınıflardan ibaret olmadığını belirterek, bu ziyaretle öğrencilerin hayatın içinden deneyimlerle öğrenmesini amaçladıklarını söyledi.

        Nemutlu, bu tür gezilerin öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerine önemli katkıda bulunduğunu kaydetti.

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