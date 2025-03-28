Keban'da minik öğrenciler kütüphaneyi gezdi

Nemutlu, bu tür gezilerin öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerine önemli katkıda bulunduğunu kaydetti.

Okul müdürü Burak Nemutlu, eğitimin sadece ders kitapları ve sınıflardan ibaret olmadığını belirterek, bu ziyaretle öğrencilerin hayatın içinden deneyimlerle öğrenmesini amaçladıklarını söyledi.

Burada çeşitli etkinlikler yapan ve kitapları inceleyen öğrencilere, kütüphane hakkında bilgi verildi.

Fevzi Çakmak İlkokulu'nda eğitim gören ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi ve Kütüphane Haftası kapsamına İlçe Halk Kütüphanesine ziyarette bulundu.

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