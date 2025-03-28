Keban'da öğrenciler vatandaşların bayramını kutladı

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler, bayram nedeniyle hazırladıkları mani ve hadis yazılı şeker ile çikolataları vatandaşlara ulaştırdı.

Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla mani ve hadis yazılı şeker ve çikolata hazırladı.

Öğrenciler, şeker ve çikolatayı resmi kurum personeli ve vatandaşlara ikram ederek bayramlarını kutladı.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre de öğrencilerin bayramını tebrik ederek, onlara kitap hediye etti.

Okul Müdürü Zafer Dalkılıç, bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu belirterek, öğrencilerin ve personellerin bayramını kutladı. ​​​​​​​