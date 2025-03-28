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        Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama:

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kentteki tüm ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:25
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        Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama:
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kentteki tüm ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

        Valilikte Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Hatipoğlu, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kentteki tüm ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

        Vatandaşların da kentte huzuru bozacak herhangi bir durumu ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Trafik ve asayiş tedbirleri kapsamında 4 bin 446 emniyet, 6 bin 153 jandarma personeli olmak üzere toplam 10 bin 599 güvenlik gücü sahada görev yapacaktır. Trafik denetimleri kapsamında bayram tatili boyunca hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sabit ve seyir halinde radar denetimleri gerçekleştirilecektir. Emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımı, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi ile yolcu taşıyan araçlara yönelik sivil denetimler yapılacaktır. Otogar çıkışlarında denetimler sıklaştırılacak, yolcu taşıyan sürücülere emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalar yapılacaktır."

        Hatipoğlu, uzun yol yapan şoförlerin dinlenmeleri konusunda gerekli uyarıların yapılacağını ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçların çıkışına izin verilmeyeceğini aktardı.

        Trafik akışının yoğun olduğu şehir içi ve şehirlerarası kara yollarında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, dron desteği ve mobil radarlı hız denetimleri ile kırmızı ışık ihlali, ters yön kullanımı ve tehlikeli araç kullanımına karşı anında müdahale için hazırlıklı olunacağını bildiren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Bölge Trafik Denetleme ekiplerimiz Malatya, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır kara yollarında, 24 saat esasına göre görev yapacak olup, 19 trafik ve 3 radar ekibi aktif denetim faaliyetlerinde bulunacaktır. Bayram tatilinde sevdiklerinize güvenli bir şekilde ulaşabilmeniz için trafik kurallarına uymanız büyük önem taşımaktadır. Hız sınırlarına riayet edilmesi ve alkollü araç kullanımından kaçınılması herkesin güvenliği için hayati önem arz etmektedir. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevdiklerimize daha yakın olma fırsatı sunan özel günlerdir. Alınan tedbirler sayesinde hem trafikte hem de sosyal yaşamda huzur dolu bir bayram geçirilmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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