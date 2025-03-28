Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kentteki tüm ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Valilikte Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Hatipoğlu, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kentteki tüm ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Vatandaşların da kentte huzuru bozacak herhangi bir durumu ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Trafik ve asayiş tedbirleri kapsamında 4 bin 446 emniyet, 6 bin 153 jandarma personeli olmak üzere toplam 10 bin 599 güvenlik gücü sahada görev yapacaktır. Trafik denetimleri kapsamında bayram tatili boyunca hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sabit ve seyir halinde radar denetimleri gerçekleştirilecektir. Emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımı, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi ile yolcu taşıyan araçlara yönelik sivil denetimler yapılacaktır. Otogar çıkışlarında denetimler sıklaştırılacak, yolcu taşıyan sürücülere emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalar yapılacaktır."