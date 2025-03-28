Tunceli'de "afetlere dirençli toplum eğitimleri" verildi

Teorik eğitimlerin yanı sıra katılımcılara afetler ve korunma bilinci, afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma, afetlerde yangın ile iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

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