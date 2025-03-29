Elazığ'da "yerinde dönüşüm" diyen depremzedeler yeni evlerinde ilk bayramı karşılıyor

SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da, "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evlerinin inşası tamamlanan aileler Ramazan Bayramı'nı yeni evlerinde karşılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Elazığ'da yaklaşık 10 bin 768 kişi başvurdu.

Proje kapsamında 4 bin 987 kişinin başvurusu kabul edildi. Tek ve çok katlı inşa edilen 427 yapının tamamlanmasıyla 910 aile yeni evlerine yerleşti.

Depreme dayanaklı yeni evlerine kavuşan depremzede aileler, yeni evlerinde geçirecekleri ilk bayram için hazırlık yapıyor.

- "Güzel bir bayram telaşı var"

Tadım köyünde yaşayan 3 çocuk annesi 54 yaşındaki Besime Ayten, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını söyledi.

Devletin desteğiyle kısa sürede yeni evlerine kavuştuğunu anlatan Ayten, yaklaşık 1,5 ay önce evlerine taşındıklarını belirtti.

"Yerinde Dönüşüm Projesi ile evimize kavuştuk. Devletimiz sağ olsun arkamızdaydı. Hiçbir şekilde mağdur olmadık. Modern bir evimiz oldu. Köyümüzden ayrılmadık. Her şeyden çok memnunuz. Şükürler olsun bu mübarek ramazanı evimizde geçirdik. İlk bayramımıza da hazırız. Böreklerimizi, tatlılarımızı hazırladık. Yeni evimizde ilk bayramımızı kutlayacağız. Güzel bir bayram olacak inşallah."

Merkez Yünlüce köyünde oturan 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Cevahir Çahan da devletin, depremde kaybettikleri evlerinden daha iyisini yaptığını dile getirdi.

Bu proje sayesinde evlerinin yerinin değişmediğini, evlerinin çok modern yapıldığını ifade eden Ayten, "Yeni evimizde ilk bayramı geçireceğiz. Bayram hazırlığı yapıyorum. Tatlı açıyorum. Güzel bir bayram telaşı var. Uzaktan gelecek çok misafirimiz var. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Bu imkan sağlanmasaydı biz asla yapamazdık." dedi.

Yurtbaşı beldesinde yaşayan 54 yaşında 3 çocuk babası Burhan Yılmaz ise devletin kendilerine sunduğu proje sayesinde ev sahibi olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında evimize kavuştuk. Evimizde güzel bir bayram telaşı yaşanıyor. Mutluyuz, Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah ilk bayramımızı mutlu, güvenli yuvamızda geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatice Yılmaz da yeni yerleştikleri evlerinde bayram için hazırlık yaptığını, bayramı evlerinde çocuklarıyla geçirecek olmamın huzurunu yaşadığını dile getirdi.

- "Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan ise Yerinde Dönüşüm Projesi'nin önemli bir proje olduğunu ve çok beğenildiğini söyledi.

Vatandaşların çoğunun yaşadıkları mahalleyi ve yerleşim yerlerini bırakmak istemediği için bu projeyi önemsediklerini anlatan Önalan, "İlimizde proje ilgi gördü. Şu an itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvuru sayısı 10 bin 768'dir. Geçerli başvuru sayımız 4 bin 987 oldu." dedi.