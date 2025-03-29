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        Elazığ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:39 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:39
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        Elazığ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        R.K. yönetimindeki 34 SL 1333 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kekliktepe mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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