Elazığ'da bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret eden aileler Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.

Mezarlık ziyaretinden dolayı trafikte de yoğunluk oluştu.

Asri Mezarlık'ta ziyarette bulunan vatandaşlardan Ferhat Korkmaz, yakınlarının kabirleri başında dua ettiklerini belirterek, "Dedem, babam, kardeşlerim buradalar. Onlar için geldik buraya. Her bayram arifesinde geliyorum. Burada dua edip, mezar bakımı yapıyoruz." dedi.

Öte yandan, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce mezarlıklara gelen vatandaşlara fidan dağıtıldı.