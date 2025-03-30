Elazığ, Siirt ve Mardin'de bayram namazı kılındı
Elazığ, Siirt ve Mardin'de vatandaşlar camilerde Ramazan Bayramı namazını kılarak bayramlaştı.
Elazığ, Siirt ve Mardin'de vatandaşlar camilerde Ramazan Bayramı namazını kılarak bayramlaştı.
Elazığ'daki İzzetpaşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından verilen vaazı dinledi.
Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.
Kılınan namazın ardından dua edildi.
Daha sonra protokol ve vatandaşlar camide bayramlaştı.
- Siirt
Siirt'te de bayram nedeniyle kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.
Ensar Camisi'ni dolduran vatandaşlar namaz kıldı, Filistinliler için dua etti.
Vatandaşlar namazın ardından bayramlaştı.
- Mardin
Mardin'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.
Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.
Kılınan namazın ardından dua edildi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve İl Müftüsü Enver Türkmen, camide vatandaşlarla bayramlaştı.
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