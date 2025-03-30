Elazığ, Siirt ve Mardin'de bayram namazı kılındı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve İl Müftüsü Enver Türkmen, camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Mardin'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Ensar Camisi'ni dolduran vatandaşlar namaz kıldı, Filistinliler için dua etti.

Daha sonra protokol ve vatandaşlar camide bayramlaştı.

Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

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