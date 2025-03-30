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        Ağın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:41
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        Ağın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, tarihi Kebir Camisinde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaymakam Türkmenoğlu daha sonra Kaymakamlık makamında ise ilçe protokolü ve kamu kurumlarının temsilcilerinin bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri

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