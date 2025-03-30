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        Elazığ, Batman ve Şırnak'ta bayramlaşma programları düzenlendi

        Elazığ, Batman ve Şırnak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:37
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        Elazığ, Batman ve Şırnak'ta bayramlaşma programları düzenlendi
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        Elazığ, Batman ve Şırnak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

        Elazığ'da, Valilik tarafından Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen bayramlaşma programına, Vali Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün katıldı.

        Vali Hatipoğlu ve beraberindekiler, huzurevi sakinleriyle görüşerek, bayramlarını kutladı, onlara karanfil verdi.

        Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, huzurevindeki yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştıklarını ve bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu belirtti.

        Yaşlıların hayır duasını aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Devletimiz koruma altında olması gereken hem çocuklarımızı korumak için hem de yaşlıların en uygun en güzel şekilde bakımının sağlanması için gerekli her türlü gayreti gösteriyor. Yaşlı vatandaşlarımızın güzel duaları beni mutlu etti."

        - Batman

        Valilik tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, eski AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Canalp, burada vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara harçlık verdi.

        Canalp, gazetecilere, ramazan ayının kentte huzur içinde geçtiğini söyledi.

        İl genelinde düzenlenen iftar programlarına vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Canalp, bu kapsamda 200 bin kişiye iftar verildiğini ve gelecek yıllarda bu tür organizasyonların daha sistemli hale getirilerek genişletileceğini belirtti.

        - Şırnak

        Şırnak Valisi Birol Ekici, bayram dolayısıyla 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

        Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Hatip ile görüşen Vali Ekici, daha sonra "Şehitlik Anıtı"na karanfil bırakarak, dua etti.

        Ekici, buradan İl Jandarma Komutanlığına geçti.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim tarafından karşılanan Ekici, terör operasyonlarında başarılı olan "Meteler Birliği"nin ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Ekici, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile polislerin bayramını kutladı.

        Ziyaretin ardından Uludere kara yolundaki güvenlik noktasını ziyaret etti, burada polis ve mahalle bekçileriyle bayramlaşan Ekici, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı, yolculara şeker ve kolonya ikramı yaptı.

        Vali Ekici, öte yandan Şırnak Devlet Hastanesinde yatan hastaları da ziyaret etti, hastaların bayramını kutlayarak, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Vali Ekici'ye ziyaretlerinde, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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