Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Z.Y'nin kullandığı 23 AFE 456 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çağlar köyü mevkisinde M.A. yönetimindeki 23 AFR 534 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 23 AFE 456 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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