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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:59
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Z.Y'nin kullandığı 23 AFE 456 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çağlar köyü mevkisinde M.A. yönetimindeki 23 AFR 534 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 23 AFE 456 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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