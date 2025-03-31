Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Çakar, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, polis ve askerleri ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Çakar ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında çalışan personeli ziyaret etti.

Türkmenoğlu ve Çakar, bayramı görevleri başında geçiren personellerin bayramını tebrik etti.