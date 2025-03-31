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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Çakar, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, polis ve askerleri ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:51
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Çakar, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, polis ve askerleri ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Kaymakam Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Çakar ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında çalışan personeli ziyaret etti.

        Türkmenoğlu ve Çakar, bayramı görevleri başında geçiren personellerin bayramını tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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